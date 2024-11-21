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Дэн Мильштейн заявил, что Ярослав Аскаров сыграет в ближайшем матче «Сан-Хосе»

Дэн Мильштейн заявил, что Ярослав Аскаров сыграет в ближайшем матче «Сан-Хосе»
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Хоккейный агент Дэн Мильштейн заявил, что его клиент — голкипер Ярослав Аскаров — дебютирует за «Сан-Хосе Шаркс» в ближайшей встрече «акул» с «Сент-Луис Блюз». Об этом сообщает журналист Шон Шапиро на своей странице в социальной сети Х. Игра состоится 22 ноября и начнётся в 4:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Не начался
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В минувшее межсезонье Ярослав подписал контракт с «Сан-Хосе Шаркс». Текущий сезон он начал в АХЛ, где уже в начале чемпионата дважды сыграл «на ноль», а в октябре 2024 года был признан лучшим вратарём АХЛ.

Ранее Аскаров подписал контракт с «Нэшвилл Предаторз», но за два года в системе за основу сыграл лишь несколько раз. Бо́льшую часть сезонов он проводил в фарм-клубе «Нэшвилла» из АХЛ.

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