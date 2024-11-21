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Лада — Салават Юлаев, результат матча 21 ноября 2024, счёт 1:2 Б, КХЛ 2024-2025

«Лада» потерпела пятое поражение подряд, уступив дома «Салавату Юлаеву»
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В Тольятти закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2024, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 2
Б
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Джозефс – 41:41 (5x5)     1:1 Хмелевски (Тодд, Хафизуллин) – 59:21 (5x4)     1:2 Хмелевски – 65:00    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В первых двух периодах команды голов не забили.

На второй минуте третьего игрового отрезка Трой Джозефс открыл счёт во встрече. На последней минуте третьего периода Александр Хмелевски с передач Нэйтана Тодда и Динара Хафизуллина восстановил равенство в счёте.

В серии буллитов лучше оказались гости.

В следующем матче «Лада» сразится на выезде с «Сочи». Игра состоится 25 ноября. «Салават Юлаев» встретится с «Нефтехимиком» в гостях 23 ноября.

Отметим, что в первой встрече в нынешнем сезоне сильнее был «Салават Юлаев». В Уфе подопечные Виктора Козлова победили со счётом 3:1.

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