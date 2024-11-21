«Несколько голов подряд надломили соперника». Карпухин — о победе над ЦСКА

Защитник «Трактора» Илья Карпухин прокомментировал победный матч с ЦСКА (5:2).

— Очень крутой матч с точки зрения эмоций. На ЦСКА был особый настрой?

— ЦСКА на ходу, много выигрывает. У них хорошая команда, сильная. Мы рады, что победили. До середины третьего периода игра была кость в кость. Потом нам удалось забить несколько голов подряд, что надломило соперника, и мы довели игру до победы.

— В третьем периоде произошёл перелом. За счёт чего удалось так добавить?

— Я бы не сказал, что мы как-то добавили. Мы придерживались своей игры, структуры и просто шли шаг за шагом, смена за сменой. Работали, и в конце это принесло свои плоды.

— 9:2 по итогам двух матчей против армейцев и четвёртая победа подряд в противостоянии — это тенденция?

— К каждому матчу команды подходят в разных кондициях. Тут у нас игры идут не подряд, раскиданы по календарю. Хорошо, что в последнее время нам удается обыгрывать ЦСКА.

-Александр Кадейкин в этом сезоне стреляет дублями. Когда от него ждать хет-трика на твой взгляд?

— Я думаю, лучше спросить у Сани. Он делает много полезной, черновой работы. Помимо этого, ещё забивает голы.

— Пару слов про «Куньлунь». Последняя игра домашней серии уже послезавтра. Как будете готовится?

— Мы не будем делать что-то из разряда вон выходящее. Сегодня будет заминка, завтра день восстановления. В субботу выйдем во всеоружии, — сказал Карпухин в интервью «Чемпионату».