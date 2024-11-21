Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Несколько голов подряд надломили соперника». Карпухин — о победе над ЦСКА

«Несколько голов подряд надломили соперника». Карпухин — о победе над ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Трактора» Илья Карпухин прокомментировал победный матч с ЦСКА (5:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2024, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Дроздов (Провольнев, Каменев) – 03:51 (5x5)     1:1 Блажиевский (Светлаков, Кравцов) – 06:36 (5x5)     1:2 Соркин (Нестеров) – 45:16 (5x5)     2:2 Кадейкин (Тертышный) – 45:56 (5x5)     3:2 Шабанов (Кадейкин) – 46:30 (5x5)     4:2 Светлаков (Кравцов) – 50:04 (4x4)     5:2 Кадейкин (Телегин, Блажиевский) – 50:44 (4x4)    

— Очень крутой матч с точки зрения эмоций. На ЦСКА был особый настрой?
— ЦСКА на ходу, много выигрывает. У них хорошая команда, сильная. Мы рады, что победили. До середины третьего периода игра была кость в кость. Потом нам удалось забить несколько голов подряд, что надломило соперника, и мы довели игру до победы.

— В третьем периоде произошёл перелом. За счёт чего удалось так добавить?
— Я бы не сказал, что мы как-то добавили. Мы придерживались своей игры, структуры и просто шли шаг за шагом, смена за сменой. Работали, и в конце это принесло свои плоды.

— 9:2 по итогам двух матчей против армейцев и четвёртая победа подряд в противостоянии — это тенденция?
— К каждому матчу команды подходят в разных кондициях. Тут у нас игры идут не подряд, раскиданы по календарю. Хорошо, что в последнее время нам удается обыгрывать ЦСКА.

-Александр Кадейкин в этом сезоне стреляет дублями. Когда от него ждать хет-трика на твой взгляд?
— Я думаю, лучше спросить у Сани. Он делает много полезной, черновой работы. Помимо этого, ещё забивает голы.

— Пару слов про «Куньлунь». Последняя игра домашней серии уже послезавтра. Как будете готовится?
— Мы не будем делать что-то из разряда вон выходящее. Сегодня будет заминка, завтра день восстановления. В субботу выйдем во всеоружии, — сказал Карпухин в интервью «Чемпионату».

Материалы по теме
Видео
«Трактор» дома одолел ЦСКА и прервал четырёхматчевую победную серию армейского клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android