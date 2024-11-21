Главный тренер «Куньлуня» Кравец рассказал о победе над «Автомобилистом»

Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец прокомментировал победный матч с «Автомобилистом» (2:1 Б).

— Хочу поздравить всю команду и наших болельщиков. Не побеждали в Екатеринбурге с 2017 года, это очень важно. Играли против сильной, организованной команды с хорошими мастерами, выполнили всю свою работу правильно, много самоотверженности, правильных решений. Из смены в смену ребята трудились, заслуженно победили, дважды выстояв «3 на 4». Меньшинство себя сегодня проявило, дало дополнительное дыхание для других ребят. Буллиты — это мастерство, и я рад, что наше мастерство сегодня оказалось выше.

— Ожидали сегодня положительного исхода?

— Всегда настраиваешься на хорошую игру, на победу. Такие игры, как в Сочи, как с минским «Динамо», придают уверенности мне и всей команде. Сегодня были и смелость, и ответственность, и решительность. Начав игру правильно, отлично отыграв первый период, с отличной игрой вратаря сумели победить.

— Насколько приятно обыгрывать одну из сильнейших команд Востока?

— Без разницы, какая команда. Победа всегда радостна, — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.