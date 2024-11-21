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Главный тренер «Куньлуня» Кравец рассказал о победе над «Автомобилистом»

Главный тренер «Куньлуня» Кравец рассказал о победе над «Автомобилистом»
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Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец прокомментировал победный матч с «Автомобилистом» (2:1 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2024, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
Б
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Фу (Хальбгевакс) – 16:15 (5x5)     1:1 Да Коста (Меркли, Трямкин) – 57:08 (5x5)     1:2 Локхарт – 65:00    

— Хочу поздравить всю команду и наших болельщиков. Не побеждали в Екатеринбурге с 2017 года, это очень важно. Играли против сильной, организованной команды с хорошими мастерами, выполнили всю свою работу правильно, много самоотверженности, правильных решений. Из смены в смену ребята трудились, заслуженно победили, дважды выстояв «3 на 4». Меньшинство себя сегодня проявило, дало дополнительное дыхание для других ребят. Буллиты — это мастерство, и я рад, что наше мастерство сегодня оказалось выше.

— Ожидали сегодня положительного исхода?
— Всегда настраиваешься на хорошую игру, на победу. Такие игры, как в Сочи, как с минским «Динамо», придают уверенности мне и всей команде. Сегодня были и смелость, и ответственность, и решительность. Начав игру правильно, отлично отыграв первый период, с отличной игрой вратаря сумели победить.

— Насколько приятно обыгрывать одну из сильнейших команд Востока?
— Без разницы, какая команда. Победа всегда радостна, — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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