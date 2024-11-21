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Заварухин — после поражения от «Куньлуня»: есть в составе парни, от которых ждёшь большего

Заварухин — после поражения от «Куньлуня»: есть в составе парни, от которых ждёшь большего
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итог встречи с «Куньлунем» (1:2 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2024, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
Б
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Фу (Хальбгевакс) – 16:15 (5x5)     1:1 Да Коста (Меркли, Трямкин) – 57:08 (5x5)     1:2 Локхарт – 65:00    

— Одинаковые игры были что с «Нефтехимиком», что сегодня с «Куньлунем». Пропускаем первыми, дальше доминировали по ходу игры, много бросков, моментов. Вратарь соперника сыграл здорово. Реализация пока хромает, а так парни старались сравнять счёт, здорово, что сравняли. Надо добавлять, есть в составе парни, от которых ждёшь большего.

— Статистика в вашу пользу. Почему не удаётся реализовывать моменты?
— Хорошо играл вратарь. Соперник где-то более плотно стал играть, не хватило в овертайме одного точного броска в большинстве. Вратарь был открыт, возможно, из-за этого не забили. Шансов было очень много, нужен какой-то взрыв, бросок взрывной должен быть, не в пузо. Разбирали Кейзера, просили бросать верхом, но не смогли переиграть.

— Почему не получается закапывать шайбу на пятаке?
— Работаем над этим, на тренировках делаем упражнения, работа под воротами важна. Работа не проходит просто так.

— Влияет ли отсутствие лидеров команды на результат?
— Парни получают шанс, надеемся на них. У ребят, которые травмированы, побольше мастерства, но ребята в составе получают опыт. Есть проблемы с завершением, однако мы понимаем, откуда она идёт. Надеемся, ребята подтянутся и получат опыт. Год назад было много травмированных, парни выходили и делали свою работу, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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