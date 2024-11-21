Браташ: хотел подать в суд за клевету, но решил не растрачивать себя на разборки

Бывший главный тренер «Лады» Олег Браташ рассказал, что у него было желание подать в суд на одно из СМИ за клевету.

— Вокруг вашей отставки появлялась различная информация, причём не на уровне слухов в телеграм-каналах, а на страницах прессы, которую принято считать центральной. В частности, звучало, что вы пять дней не появлялись на рабочем месте.

— В курсе. Первой мыслью было подать в суд. Это возмутительная клевета, порочащая мою репутацию. За такое, конечно, хорошо бы наказывать. Но, если честно, мне не хочется себя растрачивать на разборки со всякой мерзостью. Брезгливо. Понятно, что журналист действовал в чьих-то интересах, но проверять факты – это же профессиональная обязанность. Одно дело — просто поливать грязью, а другое — перевирать факты, которые легко установить. Ведь существуют видео и фотоматериалы, что ни одной тренировки я не пропустил. Это же легко проверить одним звонком, — сказал Браташ в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.