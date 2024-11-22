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Андрей Назаров назвал главную особенность нынешнего регулярного чемпионата КХЛ

Андрей Назаров назвал главную особенность нынешнего регулярного чемпионата КХЛ
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Известный тренер Андрей Назаров назвал главную особенность нынешнего регулярного чемпионата КХЛ.

«В КХЛ много интересных и напряжённых матчей. Для меня как для тренера сразу видно, кто и чем занимался летом, так как к 30-й игре уже понятно физическое состояние команды. Главная особенность нынешнего регулярного чемпионата — сильно усилившаяся конкуренция среди команд, каждый может обыграть каждого. Лига развивается в правильном направлении, всё больше привлекая к себе внимание.

Мы живём в непростое время, мир становится многополярным. Мы объективно занимаем в этом мире одно из лидирующих мест, а наши недруги этим очень сильно недовольны и делают всё, чтобы Россия перестала там находиться. Но ничего у наших недоброжелателей не получится, потому что мы сильны духом и у нас свой путь, который мы обязательно пройдём, объединившись вокруг нашего национального лидера. Победа будет за нами», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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