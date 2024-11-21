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Главный тренер «Трактора» Гру оценил победу над ЦСКА

Главный тренер «Трактора» Гру оценил победу над ЦСКА
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Комментарии

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победный матч с ЦСКА (5:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2024, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Дроздов (Провольнев, Каменев) – 03:51 (5x5)     1:1 Блажиевский (Светлаков, Кравцов) – 06:36 (5x5)     1:2 Соркин (Нестеров) – 45:16 (5x5)     2:2 Кадейкин (Тертышный) – 45:56 (5x5)     3:2 Шабанов (Кадейкин) – 46:30 (5x5)     4:2 Светлаков (Кравцов) – 50:04 (4x4)     5:2 Кадейкин (Телегин, Блажиевский) – 50:44 (4x4)    

— Хороший матч. Был высокий темп игры, и мне очень понравились наши усилия в этой встрече, потому что нужно было побороться, чтобы забрать победу. Также мне понравилась наша игра в защите. Это важная победа. Думаю, что матч понравился болельщикам.

— Бен, вы обыгрывали ЦСКА в Москве, когда команда была в кризисе. Сейчас ЦСКА, наоборот, на подъёме. В чём вы увидели разницу команды тогда и сейчас?
— Если я правильно помню, тогда перед матчем в Москве у ЦСКА была встреча без голов, а это влияет на уверенность команды, тогда уверенность была низкой. Если сравним с текущей ситуацией, когда они обыграли «Локомотив», «Ак Барс» и шли на серии из пяти побед, то их уверенность была на высоком уровне, они были готовы к этой игре. Поэтому для нас тоже было важно подойти к матчу готовыми. Если судить об этой встрече с тренерского мостика, то это была быстрая игра, матч, в котором было интересно выступить в качестве тренера, — приводит слова Гру сайт «Трактора».

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