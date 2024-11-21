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«На третий период нас точно не хватило». Тренер ЦСКА Воробьёв — о поражении от «Трактора»

«На третий период нас точно не хватило». Тренер ЦСКА Воробьёв — о поражении от «Трактора»
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв рассказал о поражении от «Трактора» (2:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2024, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Дроздов (Провольнев, Каменев) – 03:51 (5x5)     1:1 Блажиевский (Светлаков, Кравцов) – 06:36 (5x5)     1:2 Соркин (Нестеров) – 45:16 (5x5)     2:2 Кадейкин (Тертышный) – 45:56 (5x5)     3:2 Шабанов (Кадейкин) – 46:30 (5x5)     4:2 Светлаков (Кравцов) – 50:04 (4x4)     5:2 Кадейкин (Телегин, Блажиевский) – 50:44 (4x4)    

— У нас были моменты во втором и третьем периоде, чтобы завершить. «Трактор» был чётче в реализации. Могли зацепить матч, но в концовке силёнок не хватило.

— Согласны, что сегодня ЦСКА силенок хватило только на первый период?
— Во втором отрезке мы просто заработали несколько удалений. Первый период был для нас хорошим. На третий нас точно не хватило.

— С чем можно связать такую игру во втором и третьем периодах? Это выхолощенность на фоне выездной серии или чувство опасности было утеряно?
— Я не думаю, что чувство опасности. Мы говорили после второго периода, что нужно сделать, но получилось с точностью да наоборот. Где-то серия выездная, где-то до этого были нелёгкие матчи. «Трактор» отдыхал, был посвежее, — приводит слова Воробьёва сайт «Трактора».

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