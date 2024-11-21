«На третий период нас точно не хватило». Тренер ЦСКА Воробьёв — о поражении от «Трактора»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв рассказал о поражении от «Трактора» (2:5).

— У нас были моменты во втором и третьем периоде, чтобы завершить. «Трактор» был чётче в реализации. Могли зацепить матч, но в концовке силёнок не хватило.

— Согласны, что сегодня ЦСКА силенок хватило только на первый период?

— Во втором отрезке мы просто заработали несколько удалений. Первый период был для нас хорошим. На третий нас точно не хватило.

— С чем можно связать такую игру во втором и третьем периодах? Это выхолощенность на фоне выездной серии или чувство опасности было утеряно?

— Я не думаю, что чувство опасности. Мы говорили после второго периода, что нужно сделать, но получилось с точностью да наоборот. Где-то серия выездная, где-то до этого были нелёгкие матчи. «Трактор» отдыхал, был посвежее, — приводит слова Воробьёва сайт «Трактора».