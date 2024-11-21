«На третий период нас точно не хватило». Тренер ЦСКА Воробьёв — о поражении от «Трактора»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв рассказал о поражении от «Трактора» (2:5).
— У нас были моменты во втором и третьем периоде, чтобы завершить. «Трактор» был чётче в реализации. Могли зацепить матч, но в концовке силёнок не хватило.
— Согласны, что сегодня ЦСКА силенок хватило только на первый период?
— Во втором отрезке мы просто заработали несколько удалений. Первый период был для нас хорошим. На третий нас точно не хватило.
— С чем можно связать такую игру во втором и третьем периодах? Это выхолощенность на фоне выездной серии или чувство опасности было утеряно?
— Я не думаю, что чувство опасности. Мы говорили после второго периода, что нужно сделать, но получилось с точностью да наоборот. Где-то серия выездная, где-то до этого были нелёгкие матчи. «Трактор» отдыхал, был посвежее, — приводит слова Воробьёва сайт «Трактора».
- 21 ноября 2024
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