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Вратарь Никита Серебряков перешёл из СКА в «Авангард»

Вратарь Никита Серебряков перешёл из СКА в «Авангард»
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Хоккейные клубы «Авангард» и СКА произвели обмен, в результате которого состав омичей пополнил вратарь Никита Серебряков. В Санкт-Петербург перешёл голкипер Станислав Бережной. Об этом сообщает пресс-служба «ястребов». Контракт Серебрякова рассчитан до конца сезона-2026/2027.

В нынешнем сезоне 29‑летний Серебряков провёл пять матчей за СКА, одержав одну победу при коэффициенте надёжности 3,7 и 87,4% отражённых бросков. Никита перешёл в СКА в начале сезона-2023/2024. Голкипер признавался лучшим вратарём сезона-2022/2023 в КХЛ во время его выступления за «Адмирал».

Всего в КХЛ Серебряков провёл 251 матч, в которых одержал 95 побед, с 92,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,38.

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