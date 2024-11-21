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Генеральный директор «Авангарда» оценил переход голкипера Серебрякова в клуб

Генеральный директор «Авангарда» оценил переход голкипера Серебрякова в клуб
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Генеральный директор «Авангард» Герман Чистяков прокомментировал переход вратаря Никиты Серебрякова в омский клуб.

«Укрепить вратарскую линию было одной из наших главных задач. Михаил Бердин продолжает восстановление, на Павла Хомченко выпала серьёзная нагрузка, тем временем, очки необходимо набирать в каждой встрече. Никита Серебряков – один из лучших голкиперов КХЛ, все помнят его феноменальный сезон в «Адмирале», по ходу которого он привлекался в сборную России, и после которого был признан лучшим вратарём. Он способен давать партнёрам чувство уверенности на льду, благодаря чему команда раскованнее играет в атаке», — цитирует Чистякова пресс-служба «Авангарда».

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