Мирошниченко пропустит ближайший матч «Вашингтона» по решению Спенсера Карбери

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Иван Мирошниченко пропустит ближайший матч столичного клуба по решению главного тренера Спенсера Карбери. Напомним, «Вашингтон» в ночь на 22 ноября сыграет с «Колорадо Эвеланш».
Сообщается, что на месте Мирошниченко сыграет Хендрикс Лапьер.
«Казалось, что более естественным решением было бы позволить Миро сыграть на фланге, но Лэппи был здесь весь сезон. Мы даём Лапьеру возможность выйти в составе на фланге и сыграть в большинстве. Посмотрим, насколько он сможет быть продуктивным», — приводит слова Карбери The Hockey News.
Напомним, ранее стала известна первая тройка нападения «Вашингтона» без травмированного Александра Овечкина.