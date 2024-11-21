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Мирошниченко пропустит ближайший матч «Вашингтона» по решению Спенсера Карбери

Мирошниченко пропустит ближайший матч «Вашингтона» по решению Спенсера Карбери
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Иван Мирошниченко пропустит ближайший матч столичного клуба по решению главного тренера Спенсера Карбери. Напомним, «Вашингтон» в ночь на 22 ноября сыграет с «Колорадо Эвеланш».

НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сообщается, что на месте Мирошниченко сыграет Хендрикс Лапьер.

«Казалось, что более естественным решением было бы позволить Миро сыграть на фланге, но Лэппи был здесь весь сезон. Мы даём Лапьеру возможность выйти в составе на фланге и сыграть в большинстве. Посмотрим, насколько он сможет быть продуктивным», — приводит слова Карбери The Hockey News.

Напомним, ранее стала известна первая тройка нападения «Вашингтона» без травмированного Александра Овечкина.

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