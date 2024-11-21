Мирошниченко пропустит ближайший матч «Вашингтона» по решению Спенсера Карбери

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Иван Мирошниченко пропустит ближайший матч столичного клуба по решению главного тренера Спенсера Карбери. Напомним, «Вашингтон» в ночь на 22 ноября сыграет с «Колорадо Эвеланш».

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 22 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Колорадо Эвеланш Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Сообщается, что на месте Мирошниченко сыграет Хендрикс Лапьер.

«Казалось, что более естественным решением было бы позволить Миро сыграть на фланге, но Лэппи был здесь весь сезон. Мы даём Лапьеру возможность выйти в составе на фланге и сыграть в большинстве. Посмотрим, насколько он сможет быть продуктивным», — приводит слова Карбери The Hockey News.

Напомним, ранее стала известна первая тройка нападения «Вашингтона» без травмированного Александра Овечкина.