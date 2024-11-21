СКА одержал третью победу в последних четырёх матчах, оказавшись сильнее «Торпедо»

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В Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

На пятой минуте первого периода Сергей Толчинский с передач Владимира Алистрова и Василия Глотова открыл счёт во встрече. На 10-й минуте периода Сергей Плотников с передач Тони Деанджело и Михаила Григоренко удвоил преимущество хозяев. На 15-й минуте периода Михаил Григоренко с передач Тони Деанджело и Сергея Плотникова сделал счёт 3:0.

На четвёртой минуте второго периода Вячеслав Войнов с передач Дмитрия Кагарлицкого и Максима Летунова забросил первую шайбу гостей в игре.

В конце игры Марат Хайруллин забросил четвёртую шайбу СКА в матче.