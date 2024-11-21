СКА одержал третью победу в последних четырёх матчах, оказавшись сильнее «Торпедо»
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В Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Толчинский (Алистров, Глотов) – 04:53 (5x5) 2:0 Плотников (Деанджело, Григоренко) – 09:09 (5x4) 3:0 Григоренко (Деанджело, Плотников) – 14:57 (5x5) 3:1 Войнов (Кагарлицкий, Летунов) – 23:00 (5x5) 4:1 Хайруллин – 56:55 (en)
На пятой минуте первого периода Сергей Толчинский с передач Владимира Алистрова и Василия Глотова открыл счёт во встрече. На 10-й минуте периода Сергей Плотников с передач Тони Деанджело и Михаила Григоренко удвоил преимущество хозяев. На 15-й минуте периода Михаил Григоренко с передач Тони Деанджело и Сергея Плотникова сделал счёт 3:0.
На четвёртой минуте второго периода Вячеслав Войнов с передач Дмитрия Кагарлицкого и Максима Летунова забросил первую шайбу гостей в игре.
В конце игры Марат Хайруллин забросил четвёртую шайбу СКА в матче.
Комментарии
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