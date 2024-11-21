Форвард «Вашингтона» Том Уилсон рассказал о настроении Александра Овечкина после травмы

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон рассказал о настроении российского капитана Александра Овечкина, получившего травму в игре с «Ютой».

«У него по-прежнему хорошее настроение. Алекс сказал, что вернётся в самое ближайшее время», — приводит слова Уилсона журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Овечкин получил повреждение в результате столкновения коленом в третьем периоде с форвардом «Юты» Джеком Макбэйном. Россиянин покинул лёд с помощью партнёров, а позже ушёл в раздевалку.

Всего в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин провёл 18 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 10 результативных передач с показателем полезности «+15».