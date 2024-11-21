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Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал победу над «Ладой»

Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал победу над «Ладой»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил победу над «Ладой» (2:1 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2024, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 2
Б
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Джозефс – 41:41 (5x5)     1:1 Хмелевски (Тодд, Хафизуллин) – 59:21 (5x4)     1:2 Хмелевски – 65:00    

– Хорошее движение, неплохо проходили плотную оборону соперника. Тольятти – хорошая габаритная команда, вратарь соперника был на высоте. Мы забили в концовке, выиграли по буллитам. Овертайм был интересным, были атаки в обе стороны. На буллитах ребята молодцы, Самонов сыграл надёжно.

– Очень много дальних бросков и набросов. С чем связано такое решение?
– Площадка маленькая, без углов. Мы планировали такие броски и набросы, мы шли за отскоками, но не хватало хладнокровия в концовке.

– Можно ли сказать, что не хватало давления на пятаке?
– У соперника габаритные соперники, они так просто не пускали перед воротами. Поэтому у нас были некоторые сложности с этим, — цитирует Козлова сайт «Салавата Юлаева».

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