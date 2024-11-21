Генеральный директор «Нефтехимика» рассказал о причинах ухода Лукаша Клока

Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов прокомментировал расторжение контракта с Лукашем Клоком.

«К большому сожалению, Лукаш Клок покидает наш клуб. Хотел бы внести ясность, причина его ухода — семейные обстоятельства. Накануне мы долго общались с Лукашем и поняли, что надо удовлетворить его просьбу. При этом договорились, что спортивные права остаются за нами.

За то время, что он играл в «Нефтехимике» Клок был важной частью нашего коллектива, пользовался огромным уважением среди коллег, любовью болельщиков. Мы благодарим Лукаша, за его работу, профессионализм и самоотверженную игру в составе нашей команды. Желаем удачи, успехов и надеемся, что всё у него будет хорошо!» — приводит слова Ларионова пресс-служба «Нефтехимика».