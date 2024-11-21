«Колорадо» вывел голкипера Александра Георгиева из списка травмированных

Журналист Том Гулитти на своей странице в социальной сети Х заявил, что «Колорадо Эвеланш» в преддверии матча с «Вашингтон Кэпиталз» вывел российского голкипера Александра Георгиева из списка травмированных.

Напомним, Георгиев был помещён в список травмированных 17 ноября. У голкипера была травма верхней части тела. Для Александра это третий сезон в составе «Колорадо». Он успел провести 10 игр и отразить 203 броска. Его показатель отражённых бросков равен 86,4%.

Напомним, «Колорадо Эвеланш» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз» в ночь на 22 ноября. Встреча регулярного сезона Национальной хоккейной лиги в столице США начнётся в 3:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 22 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Колорадо Эвеланш Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2