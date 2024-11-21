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Ларионов: 44 броска на чужой кухне, но «Торпедо» не сварило гурманский ужин для победы

Ларионов: 44 броска на чужой кухне, но «Торпедо» не сварило гурманский ужин для победы
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о поражении от СКА (1:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Толчинский (Алистров, Глотов) – 04:53 (5x5)     2:0 Плотников (Деанджело, Григоренко) – 09:09 (5x4)     3:0 Григоренко (Деанджело, Плотников) – 14:57 (5x5)     3:1 Войнов (Кагарлицкий, Летунов) – 23:00 (5x5)     4:1 Хайруллин – 56:55 (en)    

— Перестановки в звеньях были заранее запланированы. Не хотелось к ним прибегать, это был улучшенный план «А», но не думал, что придётся прибегать к нему в первом периоде. Довольны, как ребята вернулись и сыграли. Мысли о том, что мы не сыграны, не работают, любой игрок должен делать так, как требует коллектив.

— Почему пришлось прибегнуть к этому плану? С чем связаны первый период и три пропущенные шайбы?
— Перед пропущенными голами мы могли забить. Знаешь хорошо соперника, понимаешь, где мы можем нажать, чтобы выжать из игроков максимум. Это сезон, который идёт интересно, плотно. С первого дня сборов мы меняли сочетания. «Химия» между игроками сработала хорошо. В целом мы наиграли больше, чем на один гол, может, и на победу. 44 броска на чужой кухне, на которую мы пришли погостить. Хорошо погостили, но не смогли сварить хороший гурманский ужин для победы, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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