Ларионов: 44 броска на чужой кухне, но «Торпедо» не сварило гурманский ужин для победы

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о поражении от СКА (1:4).

— Перестановки в звеньях были заранее запланированы. Не хотелось к ним прибегать, это был улучшенный план «А», но не думал, что придётся прибегать к нему в первом периоде. Довольны, как ребята вернулись и сыграли. Мысли о том, что мы не сыграны, не работают, любой игрок должен делать так, как требует коллектив.

— Почему пришлось прибегнуть к этому плану? С чем связаны первый период и три пропущенные шайбы?

— Перед пропущенными голами мы могли забить. Знаешь хорошо соперника, понимаешь, где мы можем нажать, чтобы выжать из игроков максимум. Это сезон, который идёт интересно, плотно. С первого дня сборов мы меняли сочетания. «Химия» между игроками сработала хорошо. В целом мы наиграли больше, чем на один гол, может, и на победу. 44 броска на чужой кухне, на которую мы пришли погостить. Хорошо погостили, но не смогли сварить хороший гурманский ужин для победы, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.