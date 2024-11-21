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Зубов: «Лада» хоть очки и набирает, но это всё равно не то

Зубов: «Лада» хоть очки и набирает, но это всё равно не то
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Исполняющий обязанности главного тренера «Лады» Павел Зубов прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (1:2 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2024, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 2
Б
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Джозефс – 41:41 (5x5)     1:1 Хмелевски (Тодд, Хафизуллин) – 59:21 (5x4)     1:2 Хмелевски – 65:00    

«После игры у нас была встреча с губернатором, которая прошла хорошо и позитивно. По игре хочу сказать, что у нас был хороший соперник. Свежести сейчас не хватает. В плане ротации добавить некого. Будем терпеть, работать. До паузы ещё далеко, где можно будет подготовиться. Пацаны работают, всё равно, не складывают руки, хотят выиграть и преодолеть эту проигрышную серию.

Хоть мы очки и набираем, это всё равно не то. Самое главное сейчас — никакой паники. Через восстановление, через определённые процессы будем приходить к тому, чтобы движение получалось и взаимодействие улучшалось, чтобы радовать своих болельщиков.

54 сейва Подъяпольского? Для вратарей ещё неизвестно, что лучше. Когда ты стоишь и из 12 бросков в створ первый же залетает, или когда ты постоянно находишься в игре. Согласен, сегодня на него выпала очень серьёзная нагрузка. Соперник бросал со всех дистанций, таким навалом работал», — цитирует Зубова сайт КХЛ.

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