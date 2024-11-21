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Р. Ротенберг: в юбилей первой победы «Зенита» в чемпионате СССР СКА был обязан победить

Р. Ротенберг: в юбилей первой победы «Зенита» в чемпионате СССР СКА был обязан победить
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победный матч с «Торпедо» (4:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Толчинский (Алистров, Глотов) – 04:53 (5x5)     2:0 Плотников (Деанджело, Григоренко) – 09:09 (5x4)     3:0 Григоренко (Деанджело, Плотников) – 14:57 (5x5)     3:1 Войнов (Кагарлицкий, Летунов) – 23:00 (5x5)     4:1 Хайруллин – 56:55 (en)    

«Ребята выполнили установку, сыграли единым кулаком. Нашли баланс в сочетаниях, в переходах из атаки в оборону. Продолжаем работать и понимаем, что нужно улучшить. В этот день хочу поздравить «Зенит», 21 ноября 1984 года – первая победа в чемпионате СССР. В такой день наши ребята были обязаны победить, другого варианта не было.

Очень интересная была игра, яркий хоккей, много бросков, ни одна команда не выстраивала капканы и «автобус» в средней зоне. Это даёт возможность игрокам развиваться. Уверен, такие игры могут привлекать новых спонсоров, наш хоккей будет развиваться семимильными шагами», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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