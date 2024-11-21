Р. Ротенберг: в юбилей первой победы «Зенита» в чемпионате СССР СКА был обязан победить

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победный матч с «Торпедо» (4:1).

«Ребята выполнили установку, сыграли единым кулаком. Нашли баланс в сочетаниях, в переходах из атаки в оборону. Продолжаем работать и понимаем, что нужно улучшить. В этот день хочу поздравить «Зенит», 21 ноября 1984 года – первая победа в чемпионате СССР. В такой день наши ребята были обязаны победить, другого варианта не было.

Очень интересная была игра, яркий хоккей, много бросков, ни одна команда не выстраивала капканы и «автобус» в средней зоне. Это даёт возможность игрокам развиваться. Уверен, такие игры могут привлекать новых спонсоров, наш хоккей будет развиваться семимильными шагами», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.