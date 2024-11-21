Р. Ротенберг — о паузе в календаре СКА: слава богу, есть возможность зализать раны

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победного матча с «Торпедо» (4:1) рассказал о паузе в нынешнем сезоне КХЛ.

— Как команда проведёт паузу?

— Важна дисциплина. Мы улучшили командную дисциплину. Важно правильно восстановиться, дальше – тренировочный процесс. Слава богу, есть возможность, когда можно зализать раны, у нас много микротравм, мы играем в энергозатратный хоккей. По пройденной дистанции мы первые лиги, наши ребята никогда не стоят, много работают ногами. Восстановимся и будем оттачивать тактические детали, а дальше полетим на Дальний Восток и будем продолжать доказывать, что мы лучшая команда, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.