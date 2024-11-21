Р. Ротенберг: зачем СКА вратари? Это провокационные вопросы!

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победного матча с «Торпедо» (4:1) высказался про обмен хоккеистов армейского клуба в «Авангард».

— Сегодня стало известно об обмене Серебрякова и Галимова на Бережного. Как проходили переговоры и зачем СКА ещё один молодой вратарь?

— Интересный вопрос, зачем. А нам что, не нужен вратарь? А если кто-то заболеет, полевой выйдет? У вас есть вратарская форма? Надо всегда иметь трёх вратарей. Такие вопросы важно заранее продумать. Общее мнение журналистов – зачем СКА вратари? Потому что мы в хоккей играем. Нет других вариантов. Наша задача – развивать наших игроков.

Мойсевич сегодня отразил 98% бросков. Почему он так здорово сыграл, потому что он выиграл Кубок Харламова, у него есть победный опыт кроме того, что он талантливый парень. Заврагин травму получил, но играл не хуже опытных ребят. У нас есть система клуба, команды КХЛ, ВХЛ, МХЛ. Это наше будущее. И в «СКА-Юниор» в прошлом сезоне не хватило вратаря, который мог играть на высоком уровне. Так сложилась ситуация, это вопрос селекции. Любой команде нужны вратари. Бережной – один из сильнейших вратарей в своём поколении, из Новокузнецка. В своё время «Авангард» привлёк его к себе и обыграл в полуфинале в позапрошлом сезоне вынесли СКА-1946, Демидов тогда не мог забить ему ни одной шайбы. Очень рады, что мы имеем возможность иметь в команде таких вратарей. Мне кажется, это провокационные вопросы, зачем СКА вратари. Бывают разные ситуации.

В НХЛ «Вегас» с четвёртым вратарём выиграл Кубок Стэнли. Мы должны быть готовы к любой ситуации. Играют лучшие ребята по статистике, по спортивному принципу, а не по мнениям со стороны. Если у Мойсевича 98%, а у Заврагина 95%, наверное, это те ребята, который сейчас выигрывают конкуренцию. А ещё есть Плешков и Бережной, у которого 92,5% в ВХЛ. Он уже доказал, что вратарь высокого уровня. Мы можем только радоваться, что у нас такие сильные ребята в команде, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.