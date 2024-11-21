«Не хочу обсуждать игрока уже «Авангарда». Р. Ротенберг – об обмене Серебрякова

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победного матча с «Торпедо» (4:1) рассказал про обмен голкипера Никиты Серебрякова в «Авангард».

— Серебряков не оправдал надежд или нехоккейные факторы вмешались?

— Только хоккейные факторы. Мы за Никиту боролись, была тяжёлая сделка с «Адмиралом», которая долго шла. Здесь только хоккейные факторы, работа штаба по вратарям. Соколов – сильный тренер, мы совместно разработали программу для вратарей. Мы видим её результаты по Мойсевичу. Для победы в Кубке Гагарина нужен не один, а два-три сильных вратаря.

Никите нужно пожелать удачи в «Авангарде», уверен, он себя ещё проявит, он пришёл в топовый клуб. Мы поработали совместно, я не хочу сейчас обсуждать игрока уже «Авангарда». Но по своему отношению это очень хороший, честный человек, спортсмен. Жизнь и спорт всегда диктует условия. Статистику вратаря всегда можно проверить. Есть много разных мнений, но 98% ОБ, думаю, больше ни у кого нет вопросов, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.