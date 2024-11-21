Р. Ротенберг: предвидели развитие Коромыслова, видим, что он сразу войдёт в топ-6

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победного матча с «Торпедо» (4:1) рассказал о возвращении из аренды защитника Арсения Коромыслова.

— Когда ждать Коромыслова?

— Смотрим за развитием всех наших игроков. Вернули из аренды Коромыслова, слава богу, есть такая возможность. Предвидели развитие Коромыслова. Сейчас травмированы трое основных защитников, видим, что Коромыслов сразу войдёт в топ-6 защитников. Он сегодня ночью прилетает и в следующей игре будет играть, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, за 26 игр в «Ладе» 21-летний защитник набрал 5 (1+4) очков при общем показателе полезности +4. Напомним, что Коромыслов дебютировал в КХЛ за СКА в сезоне 2020/21, а в составе молодежной команды «СКА-1946» дважды становился обладателем Кубка Харламова.