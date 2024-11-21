Губернатор Самарской области: мною принято решение, что руководство «Лады» сменится

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что в будущем руководство «Лады» сменится.

«Удалось пообщаться с хоккеистами и болельщиками «Лады». Я уверен, что каждый, кто болеет за команду, слышал различные слухи, инсинуации. Вместе мы поняли, что у команды легендарное прошлое, но и очень большое будущее. Команда будет сильнее, будет обновляться.

Мною принято решение, что руководство у команды сменится и будет помогать хоккеистам быть ещё сильнее. Много решений принято по поводу стадиона, доступности, развития массового спорта», — заявил Федорищев в своём телеграм-канале.

Напомним, в Тольятти закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 2:1.