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Губернатор Самарской области: мною принято решение, что руководство «Лады» сменится

Губернатор Самарской области: мною принято решение, что руководство «Лады» сменится
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что в будущем руководство «Лады» сменится.

«Удалось пообщаться с хоккеистами и болельщиками «Лады». Я уверен, что каждый, кто болеет за команду, слышал различные слухи, инсинуации. Вместе мы поняли, что у команды легендарное прошлое, но и очень большое будущее. Команда будет сильнее, будет обновляться.

Мною принято решение, что руководство у команды сменится и будет помогать хоккеистам быть ещё сильнее. Много решений принято по поводу стадиона, доступности, развития массового спорта», — заявил Федорищев в своём телеграм-канале.

Напомним, в Тольятти закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2024, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 2
Б
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Джозефс – 41:41 (5x5)     1:1 Хмелевски (Тодд, Хафизуллин) – 59:21 (5x4)     1:2 Хмелевски – 65:00    
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