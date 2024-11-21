Ларионов: был жёсткий разговор после первого периода матча со СКА

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения от СКА (1:4) рассказал о жёстком разговоре в раздевалке после первого периода.

— Насколько были довольны первым актом? Как будто «Торпедо» проснулось только после антракта.

— Был жёсткий разговор в первом периоде. Не будем выносить сор из избы, он не был слишком грубым, просто правильным. Команда должна быть вместе, что бы ни было – 0:2, 0:3, мы не можем терять фокус и кого-то в чём-то обвинять. Это мне не понравилось. Донесли эти слова до ребят, они вышли с теми изменениями, что мы сделали. Это сработало, но не смогли исполнить, к сожалению.

Не хватило удачи и хладнокровия в завершении, а так матч удался. Сложно подобрать слова, что ты можешь сделать что-то большее. То, что они сделали, больше уже спрашивать нельзя. Проигрывая 0:3 в первом периоде, вернулись в игру, доминировали. К сожалению, очень сильная игра вратаря соперника не позволила спасти матч.

— На чужой кухне одна шайба за 120 минут – маловато.

— Очень трудно найти ответы. Одно дело, когда бросаешь 12 раз за игру, забить сложно. Когда бросаешь 44 раза… Либо нервозность, либо хладнокровие, нехватка мастерства или невера в себя в завершении. Но то, что мы сделали сегодня, даёт хороший импульс. Рано или поздно это должно прорваться. Остаётся решать. Создавали очень много, сам удивляешься, когда у тебя 44 броска, много опасных, и не забиваешь. Нужно внимательно покопаться в психологии, где можно разгрузить как-то ребят. Хотя я говорил ребятам, что можно показать спектакль, который все ждут. Но всегда берём позитив, надо перегруппироваться и продолжать то, что делаем, а голы придут.

— Ни одного игрока из МХЛ на регулярной основе в этом году. Почему в этом сезоне так?

— У нас Силаев и Артамонов – это игроки «Чайки». Мы не можем полностью перебросить «Чайку» в «Торпедо». В паузе хотим посмотреть ребят. Для любого игрока большая привилегия быть в команде, это даёт конкуренцию. Если ребята, которые зайдут в команду, будут сильнее, они будут играть.

— Кульбакова поставили, помня, как хорошо он играл со СКА в прошлом плей-офф?

— Да, к сожалению, не сработало. У каждого игрока бывают непростые матчи, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.