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Стали известны сроки возвращения Александра Овечкина после дополнительного обследования

Стали известны сроки возвращения Александра Овечкина после дополнительного обследования
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прошёл дополнительное обследование у врачей команды, где стало известно, что он получил перелом левой малоберцовой кости. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что известный российский хоккеист пропустит от четырёх до шести недель.

Напомним, Овечкин получил повреждение в результате столкновения коленом в третьем периоде матча с «Ютой» (6:2).

Всего же в нынешнем сезоне Александр Овечкин провёл 18 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 10 результативных передач с показателем полезности «+15».

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