Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин получил перелом ноги во время матча с «Ютой»

Александр Овечкин получил перелом ноги во время матча с «Ютой»
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил перелом левой малоберцовой кости во время матча с «Ютой» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба клуба.

Овечкин получил повреждение в результате столкновения коленом в третьем периоде и покинул площадку.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 18 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 15 голов и 10 результативных передач при коэффициенте полезности «+15».

Всего за карьеру в НХЛ на его счету 868 голов и 707 результативных передач в 1444 играх.

Материалы по теме
Тренер «Вашингтона» обратился к команде на фоне первого матча без травмированного Овечкина

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android