Александр Овечкин получил перелом ноги во время матча с «Ютой»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил перелом левой малоберцовой кости во время матча с «Ютой» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба клуба.

Овечкин получил повреждение в результате столкновения коленом в третьем периоде и покинул площадку.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 18 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 15 голов и 10 результативных передач при коэффициенте полезности «+15».

Всего за карьеру в НХЛ на его счету 868 голов и 707 результативных передач в 1444 играх.

Материалы по теме Тренер «Вашингтона» обратился к команде на фоне первого матча без травмированного Овечкина

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году