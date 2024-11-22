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Дмитрий Орлов прокомментировал высокую результативность Александра Овечкина в 39 лет

Дмитрий Орлов прокомментировал высокую результативность Александра Овечкина в 39 лет
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Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов высказался о высокой результативности бывшего партнёра по «Вашингтон Кэпиталз» российского нападающего Александра Овечкина в сезоне-2024/2025.

«Саша [Овечкин] всё умеет и показывает это уже 20 лет в лиге! Под любым прессингом он всегда уверен в своих силах — и даже когда что-то не получается, как в первой половине прошлого сезона, возвращается на свой уровень. Он всегда находил и находит в себе силы забивать голы, набирать очки и в нужное время вести команду за собой. Поэтому не удивлён. Он молодец. Желаю ему уже в этом сезоне побить рекорд Гретцки и чтобы всё было хорошо!» — приводит слова Орлова «Известия».

Всего же в нынешнем сезоне 39-летний Овечкин провёл 18 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 10 результативных передач с показателем полезности «+15».

Напомним, Орлов вместе с Овечкиным стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году с «Вашингтоном».

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