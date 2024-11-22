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Александр Овечкин пропустит рекордное количество матчей в карьере НХЛ из-за перелома ноги

Александр Овечкин пропустит рекордное количество матчей в карьере НХЛ из-за перелома ноги
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вероятнее всего пропустил свой самый длительный отрезок в НХЛ из-за травмы.

Ранее сообщалось, что у россиянина диагностировали перелом левой малоберцовой кости, из-за которого он пропустит 4-6 недель. Таким образом, Овечкин не сможешь помочь «Вашингтону» минимум в 12 играх. Если для восстановления понадобится шесть недель, то он будет отсутствовать пропустит не меньше 18 игр.

Ранее Овечкин максимально пропустил семь матчей из-за травмы в конце апреля 2021 года.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 18 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 15 голов и 10 результативных передач при коэффициенте полезности «+15».

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