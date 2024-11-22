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Экс-игрок «Вашингтона» Орлов вспомнил мудрость, которую Овечкин сказал ему 14 лет назад

Экс-игрок «Вашингтона» Орлов вспомнил мудрость, которую Овечкин сказал ему 14 лет назад
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Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов поделился историей 14-летней давности от бывшего партнёра по «Вашингтон Кэпиталз» российского нападающего Александра Овечкина.

«Когда я только начинал в НХЛ, Саша [Овечкин] говорил мне фразу, которую он, в свою очередь, слышал от ветеранов, когда сам пришёл в лигу: «Время летит, и надо ценить каждый день». Теперь понимаю, насколько он был прав. Каждый год пролетает быстро, и надо стараться дорожить каждой минутой, которая у тебя здесь есть, и делать её счастливой. У меня уже 14-й сезон в НХЛ, и хочу, чтобы их было как можно больше!» — приводит слова Орлова «Известия».

Напомним, Орлов вместе с Овечкиным стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году с «Вашингтоном».

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