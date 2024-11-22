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«Вашингтон» обратился к Овечкину, которому диагностировали перелом ноги

«Вашингтон» обратился к Овечкину, которому диагностировали перелом ноги
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«Вашингтон Кэпиталз» поддержал российского нападающего Александра Овечкина, которому диагностировали перелом ноги после матча с «Ютой» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

«Поправляйся скорее», — написано на официальной странице в одной из социальных сетей «Вашингтона».

Сообщалось, что Овечкин пропустит от 4 до 6 недель из-за перелома. Это будет его самое длительное отсутствие в карьере НХЛ из-за травмы.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 18 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 15 голов и 10 результативных передач при коэффициенте полезности «+15».

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