«Вашингтон» обратился к Овечкину, которому диагностировали перелом ноги

«Вашингтон Кэпиталз» поддержал российского нападающего Александра Овечкина, которому диагностировали перелом ноги после матча с «Ютой» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

«Поправляйся скорее», — написано на официальной странице в одной из социальных сетей «Вашингтона».

Сообщалось, что Овечкин пропустит от 4 до 6 недель из-за перелома. Это будет его самое длительное отсутствие в карьере НХЛ из-за травмы.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 18 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 15 голов и 10 результативных передач при коэффициенте полезности «+15».

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