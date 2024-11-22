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Никита Кучеров набрал 900 очков в НХЛ

Никита Кучеров набрал 900 очков в НХЛ
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В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает команду «Тампа-Бэй Лайтнинг».

НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1-й период
0 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Кучеров, Гюнцель) – 01:51 (pp)     0:2 Хагель (Кучеров, Чирелли) – 03:58    

На момент написания новости счёт 2:0 в пользу гостей. Российский нападающий Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами на оба гола своей команды. Таким образом, россиянин оформил 900-е и 901-е очков в НХЛ.

На данный момент у Кучерова 331 гол и 570 результативных передач в 742 играх за карьеру в Национальной хоккейной лиге. В текущем сезоне Никита отметился 11 голами и 17 ассистами в 18 встречах.

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