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Павел Дацюк подписал однодневный контракт с «Детройтом»

Павел Дацюк подписал однодневный контракт с «Детройтом»
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Легендарный российский хоккеист Павел Дацюк подписал однодневный контракт с «Детройт Ред Уингз», сообщает инсайдер Дэн Мильштейн в своей социальной сети X.

Напомним, «Детройт» перед матчем с «Нью-Йорк Айлендерс» в регулярном чемпионате отметил День Зала хоккейной славы имени Павла Дацюка.

Напомним 12 ноября, 46-летний экс-нападающий «Детройт Ред Уингз», СКА, «Автомобилиста» и сборной России Павел Дацюк официально был введён в Зал хоккейной славы НХЛ в Торонто.

Дацюк является олимпийским чемпионом и двукратным обладателем Кубка Стэнли. Свой последний сезон легендарный хоккеист провёл в «Автомобилисте» в 2020-2021 годах.

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