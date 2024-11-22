Кучеров стал седьмым россиянином с 900+ очками в истории НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в первом периоде матча НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс», который проходит в эти минуты на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе (США). Эти передачи стали для россиянина 900-м и 901-м очком в НХЛ соответственно.

На момент написания новости завершился первый период. Счёт 3:1 в пользу гостей.

Таким образом, Кучеров стал седьмым россиянином в истории Национальной хоккейной лиги, набравшим 900 и более очков. Ранее это эту планку преодолели Павел Дацюк (918), Алексей Ковалёв (1029), Александр Могильный (1032), Сергей Фёдоров (1179), Евгений Малкин (1315) и Александр Овечкин (1575).

На данный момент у Кучерова 331 гол и 570 результативных передач в 742 играх за карьеру в Национальной хоккейной лиге.

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