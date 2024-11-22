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Кучеров стал седьмым россиянином с 900+ очками в истории НХЛ

Кучеров стал седьмым россиянином с 900+ очками в истории НХЛ
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в первом периоде матча НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс», который проходит в эти минуты на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе (США). Эти передачи стали для россиянина 900-м и 901-м очком в НХЛ соответственно.

На момент написания новости завершился первый период. Счёт 3:1 в пользу гостей.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Перерыв
1 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Кучеров, Гюнцель) – 01:51 (pp)     0:2 Хагель (Кучеров, Чирелли) – 03:58     0:3 Аткинсон (Хедман, Чаффи) – 11:52     1:3 Монахан (Воронков, Сиверсон) – 13:38    

Таким образом, Кучеров стал седьмым россиянином в истории Национальной хоккейной лиги, набравшим 900 и более очков. Ранее это эту планку преодолели Павел Дацюк (918), Алексей Ковалёв (1029), Александр Могильный (1032), Сергей Фёдоров (1179), Евгений Малкин (1315) и Александр Овечкин (1575).

На данный момент у Кучерова 331 гол и 570 результативных передач в 742 играх за карьеру в Национальной хоккейной лиге.

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