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Никита Кучеров повторил достижение Сидни Кросби в НХЛ

Никита Кучеров повторил достижение Сидни Кросби в НХЛ
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В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» «Тампа-Бэй Лайтнинг».

НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Перерыв
5 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Кучеров, Гюнцель) – 01:51 (pp)     0:2 Хагель (Кучеров, Чирелли) – 03:58     0:3 Аткинсон (Хедман, Чаффи) – 11:52     1:3 Монахан (Воронков, Сиверсон) – 13:38     2:3 Воронков (Монахан, Веренски) – 20:28     3:3 Джонсон (Веренски, Марченко) – 21:55 (pp)     3:4 Чаффи (Гики) – 22:11     4:4 Веренски (Марченко, Монахан) – 23:42     5:4 Чинахов (Силлинджер, Оливье) – 25:26     5:5 Чирелли (Хагель, Кучеров) – 26:18    

На момент написания новости завершился первый период. Счёт 3:1 в пользу гостей. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал две результативные передачи. Кучеров провёл 127-й многоочковый период с момента своего дебюта в НХЛ, разделив второе место с Сидни Кросби среди всех игроков за этот период.

Рекорд по этому показателю принадлежит Коннору Макдэвиду (171).

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров набрал 900-е очко в карьере в НХЛ.

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