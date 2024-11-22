Никита Кучеров повторил достижение Сидни Кросби в НХЛ

В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт 3:1 в пользу гостей. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал две результативные передачи. Кучеров провёл 127-й многоочковый период с момента своего дебюта в НХЛ, разделив второе место с Сидни Кросби среди всех игроков за этот период.

Рекорд по этому показателю принадлежит Коннору Макдэвиду (171).

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров набрал 900-е очко в карьере в НХЛ.

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