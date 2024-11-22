Орлов высказался о травме Овечкина во время матча НХЛ

Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов высказался о травме российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Я смотрел игру, видел, как это произошло. И после матча написал Саше, спросил, как он. Ответ, естественно, передавать не буду, это всё между нами. Есть официальная информация, ничего к ней добавлять не буду. Главное, чтобы Саша как можно быстрее поправился и вернулся на лёд», — приводит слова Орлова Известия.

Напомним, Овечкин получил травму в матче регулярного чемпионата с «Ютой». Позже форварду диагностировали перелом левой малоберцовой кости, из-за которого он пропустит от 4 до 6 недель.

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