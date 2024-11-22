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Никита Кучеров стал четвёртым по скорости игроком не из Северной Америки с 900+ очками

В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает команду «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт ничейный — 5:5. Российский нападающий Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами за два периода. Таким образом, россиянин оформил 900-е, 901-е и 902-е очко в НХЛ, став четвёртым по скорости игроком (743 игры), родившимся за пределами Северной Америки, достигшим 900 и более очков в истории НХЛ.

Кучеров уступил по этому показателю только Петеру Штясны (599), Яри Курри (632) и Яромиру Ягру (681).

На данный момент у российского форварда 331 гол и 571 результативную передачу в 743 играх за карьеру в Национальной хоккейной лиге.

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