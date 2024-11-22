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Никита Кучеров стал четвёртым по скорости игроком не из Северной Америки, достигшим 900+ очков в истории НХЛ

Никита Кучеров стал четвёртым по скорости игроком не из Северной Америки с 900+ очками
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В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает команду «Тампа-Бэй Лайтнинг».

НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
3-й период
6 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Кучеров, Гюнцель) – 01:51 (pp)     0:2 Хагель (Кучеров, Чирелли) – 03:58     0:3 Аткинсон (Хедман, Чаффи) – 11:52     1:3 Монахан (Воронков, Сиверсон) – 13:38     2:3 Воронков (Монахан, Веренски) – 20:28     3:3 Джонсон (Веренски, Марченко) – 21:55 (pp)     3:4 Чаффи (Гики) – 22:11     4:4 Веренски (Марченко, Монахан) – 23:42     5:4 Чинахов (Силлинджер, Оливье) – 25:26     5:5 Чирелли (Хагель, Кучеров) – 26:18     6:5 Джонсон (Веренски, Монахан) – 50:39 (sh)     6:6 Гики (Гонсалвес, Мозер) – 51:23 (pp)    

На момент написания новости завершился второй период. Счёт ничейный — 5:5. Российский нападающий Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами за два периода. Таким образом, россиянин оформил 900-е, 901-е и 902-е очко в НХЛ, став четвёртым по скорости игроком (743 игры), родившимся за пределами Северной Америки, достигшим 900 и более очков в истории НХЛ.

Кучеров уступил по этому показателю только Петеру Штясны (599), Яри Курри (632) и Яромиру Ягру (681).

На данный момент у российского форварда 331 гол и 571 результативную передачу в 743 играх за карьеру в Национальной хоккейной лиге.

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