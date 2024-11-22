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Матч «Бостон» — «Юта» стал первым в НХЛ за 2,5 года с двумя драками между теми же игроками

Матч «Бостон» — «Юта» стал первым в НХЛ за 2,5 года с двумя драками между теми же игроками
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В эти минуты в Бостоне (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Юту». На данный момент идёт третий период, счёт 1:0 в пользу хозяев.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 0
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Линдхольм (Маршан, Пастрняк) – 32:41 (pp)    

Данная встреча запомнилась тем, что по ходу неё форвард «Брюинз» Марк Кастелиц и защитник «Юты» Роберт Бортуццо дважды скидывали перчатки, чтобы выяснить отношения на кулаках. Это первый матч НХЛ с 22 марта 2022 года, в котором одни и те же хоккеисты подрались более одного раза. В тот раз аналогичным поведением запомнились Дживани Смит из «Детройт Ред Уингз» и Зак Макьюэн из «Филадельфии Флайерз».

В этом же матче Кастелиц и Бортуццо сперва схлестнулись в начале первого периода, а потом решили продолжить выяснения отношений в середине второго.

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