Матч «Бостон» — «Юта» стал первым в НХЛ за 2,5 года с двумя драками между теми же игроками

В эти минуты в Бостоне (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Юту». На данный момент идёт третий период, счёт 1:0 в пользу хозяев.

Данная встреча запомнилась тем, что по ходу неё форвард «Брюинз» Марк Кастелиц и защитник «Юты» Роберт Бортуццо дважды скидывали перчатки, чтобы выяснить отношения на кулаках. Это первый матч НХЛ с 22 марта 2022 года, в котором одни и те же хоккеисты подрались более одного раза. В тот раз аналогичным поведением запомнились Дживани Смит из «Детройт Ред Уингз» и Зак Макьюэн из «Филадельфии Флайерз».

В этом же матче Кастелиц и Бортуццо сперва схлестнулись в начале первого периода, а потом решили продолжить выяснения отношений в середине второго.