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Шайбы Воронкова и Чинахова помогли «Коламбусу» одолеть «Тампу» в матче с 13-ю голами

Шайбы Воронкова и Чинахова помогли «Коламбусу» одолеть «Тампу» в матче с 13-ю голами
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В Коламбусе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» нанёс поражение «Тампа-Бэй Лайтнинг» (7:6 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
7 : 6
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Кучеров, Гюнцель) – 01:51 (pp)     0:2 Хагель (Кучеров, Чирелли) – 03:58     0:3 Аткинсон (Хедман, Чаффи) – 11:52     1:3 Монахан (Воронков, Сиверсон) – 13:38     2:3 Воронков (Монахан, Веренски) – 20:28     3:3 Джонсон (Веренски, Марченко) – 21:55 (pp)     3:4 Чаффи (Гики) – 22:11     4:4 Веренски (Марченко, Монахан) – 23:42     5:4 Чинахов (Силлинджер, Оливье) – 25:26     5:5 Чирелли (Хагель, Кучеров) – 26:18     6:5 Джонсон (Веренски, Монахан) – 50:39 (sh)     6:6 Гики (Гонсалвес, Мозер) – 51:23 (pp)     7:6 Веренски (Силлинджер, Проворов) – 61:26    

В составе «Блю Джекетс» по шайбе забросили российские нападающие Дмитрий Воронков и Егор Чинахов. Также дубль на счету Кента Джонсона и Зака Веренски. Ещё одну шайбу забросил Шон Монахан.

У «Тампы» голы забили Брейден Пойнт, Брэндон Хагель, Кэм Аткинсон, Митчелл Чаффи, Энтони Чирелли и Конор Гики.

Российский нападающий «молний» Никита Кучеров записал на свой счёт три результативные передачи. Также два ассиста на счету его соотечественника из «Коламбуса» Кирилла Марченко.

«Блю Джекетс» набрали 18 очков и занимают шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Тампа» с 22 очками идёт третьей в Атлантическом дивизионе.

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