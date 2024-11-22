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Шайбы Воронкова и Чинахова помогли «Коламбусу» одолеть «Тампу» в матче с 13-ю голами

В Коламбусе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» нанёс поражение «Тампа-Бэй Лайтнинг» (7:6 ОТ).

В составе «Блю Джекетс» по шайбе забросили российские нападающие Дмитрий Воронков и Егор Чинахов. Также дубль на счету Кента Джонсона и Зака Веренски. Ещё одну шайбу забросил Шон Монахан.

У «Тампы» голы забили Брейден Пойнт, Брэндон Хагель, Кэм Аткинсон, Митчелл Чаффи, Энтони Чирелли и Конор Гики.

Российский нападающий «молний» Никита Кучеров записал на свой счёт три результативные передачи. Также два ассиста на счету его соотечественника из «Коламбуса» Кирилла Марченко.

«Блю Джекетс» набрали 18 очков и занимают шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Тампа» с 22 очками идёт третьей в Атлантическом дивизионе.