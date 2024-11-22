Гол Свечникова и передача Орлова не помогли «Каролине» избежать поражения от «Нью-Джерси»

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Каролина Харрикейнз». Хозяева одержали победу со счётом 4:2.

В составе победителей голами отметились Йеспер Братт (дубль), Стефан Ноэсен и Даги Хэмилтон. За «Каролину» отличились Джек Рослович и российский нападающий Андрей Свечников.

Защитник «Харрикейнз» Дмитрий Орлов записал на свой счёт результативную передачу.

В следующем матче «Нью-Джерси» сыграет с «Вашингтоном», а «Каролина» встретится с «Коламбусом».

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