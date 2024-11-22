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Гол Свечникова и передача Орлова не помогли «Каролине» избежать поражения от «Нью-Джерси»

Гол Свечникова и передача Орлова не помогли «Каролине» избежать поражения от «Нью-Джерси»
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В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Каролина Харрикейнз». Хозяева одержали победу со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Рослович (Орлов, Чатфилд) – 08:43     1:1 Братт (Хьюз, Палат) – 14:45     2:1 Ноэсен (Хьюз, Братт) – 20:46 (pp)     2:2 Свечников (Нечас, Гостисбер) – 40:12 (pp)     3:2 Хэмилтон (Мерсер, Татар) – 50:35     4:2 Братт (Ноэсен, Хьюз) – 54:05 (pp)    

В составе победителей голами отметились Йеспер Братт (дубль), Стефан Ноэсен и Даги Хэмилтон. За «Каролину» отличились Джек Рослович и российский нападающий Андрей Свечников.

Защитник «Харрикейнз» Дмитрий Орлов записал на свой счёт результативную передачу.

В следующем матче «Нью-Джерси» сыграет с «Вашингтоном», а «Каролина» встретится с «Коламбусом».

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