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«Вашингтон» без Овечкина уступил дома «Колорадо». У Георгиева — 29 сейвов

«Вашингтон» без Овечкина уступил дома «Колорадо». У Георгиева — 29 сейвов
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В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Колорадо Эвеланш» (1:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Дюбуа (Уилсон, ван Римсдайк) – 17:04     1:1 Рантанен (Друен) – 34:19 (pp)     1:2 Вуд (Макар, Келли) – 43:29    

Шайбами в составе победителей отметились Микко Рантанен и Майлз Вуд.

У «Вашингтона» единственный гол на счету Пьера-Люка Дюбуа.

Российский голкипер «лавин» Александр Георгиев отметился в этом матче 29 сейвами.

Напомним, лидер и капитан «столичных» Александр Овечкин не принял участие в этой встрече из-за травмы, полученной в предыдущей игре «Вашингтона» с «Ютой».

«Эвеланш» набрали 22 очка и занимают четвёртое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Вашингтон» остался с 27 очками и идёт третьим в Столичном дивизионе.

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