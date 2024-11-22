«Вашингтон» без Овечкина уступил дома «Колорадо». У Георгиева — 29 сейвов

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Колорадо Эвеланш» (1:2).

Шайбами в составе победителей отметились Микко Рантанен и Майлз Вуд.

У «Вашингтона» единственный гол на счету Пьера-Люка Дюбуа.

Российский голкипер «лавин» Александр Георгиев отметился в этом матче 29 сейвами.

Напомним, лидер и капитан «столичных» Александр Овечкин не принял участие в этой встрече из-за травмы, полученной в предыдущей игре «Вашингтона» с «Ютой».

«Эвеланш» набрали 22 очка и занимают четвёртое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Вашингтон» остался с 27 очками и идёт третьим в Столичном дивизионе.