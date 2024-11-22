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Гол Дорофеева и две передачи Барбашёва принесли победу «Вегасу» в матче с «Оттавой»

Гол Дорофеева и две передачи Барбашёва принесли победу «Вегасу» в матче с «Оттавой»
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В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Оттава Сенаторз» и «Вегас Голден Найтс». Гости одержали победу со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Айкел (Барбашёв, Теодор) – 06:45     0:2 Хауден (Барбашёв, Ханифин) – 30:51     1:2 Годетт (Грейг, Жиру) – 47:17 (pp)     1:3 Дорофеев (Карлссон, Ханифин) – 49:17     2:3 Батерсон (Сандерсон, Штюцле) – 52:38    

В составе победителей голами отметились Джек Айкел, Бретт Хауден и российский нападающий Павел Дорофеев. За «Оттаву» отличились Адам Годетт и Дрейк Батерсон.

Отметим, что форвард «Голден Найтс» Иван Барбашёв записал на свой счёт две результативные передачи.

В следующем матче «Вегас» сыграет с «Монреалем», а «Оттава» встретится с «Ванкувером».

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