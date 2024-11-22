Гол Дорофеева и две передачи Барбашёва принесли победу «Вегасу» в матче с «Оттавой»
Поделиться
В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Оттава Сенаторз» и «Вегас Голден Найтс». Гости одержали победу со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Айкел (Барбашёв, Теодор) – 06:45 0:2 Хауден (Барбашёв, Ханифин) – 30:51 1:2 Годетт (Грейг, Жиру) – 47:17 (pp) 1:3 Дорофеев (Карлссон, Ханифин) – 49:17 2:3 Батерсон (Сандерсон, Штюцле) – 52:38
В составе победителей голами отметились Джек Айкел, Бретт Хауден и российский нападающий Павел Дорофеев. За «Оттаву» отличились Адам Годетт и Дрейк Батерсон.
Отметим, что форвард «Голден Найтс» Иван Барбашёв записал на свой счёт две результативные передачи.
В следующем матче «Вегас» сыграет с «Монреалем», а «Оттава» встретится с «Ванкувером».
Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году:
Комментарии
- 22 ноября 2024
-
06:11
-
05:50
-
05:47
-
05:42
-
05:34
-
05:26
-
05:11
-
04:51
-
03:55
-
03:47
-
03:32
-
03:21
-
03:07
-
03:01
-
02:42
-
02:16
-
02:11
-
02:01
-
01:31
- 21 ноября 2024
-
23:45
-
23:27
-
23:11
-
23:03
-
23:01
-
22:57
-
22:51
-
22:49
-
22:42
-
22:23
-
22:20
-
22:13
-
21:55
-
21:42
-
21:18
-
21:10