Флёри вышел на чистое третье место по количеству матчей среди вратарей в истории НХЛ

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Миннесоту Уайлд». На данный момент начался второй период, счёт 2:1 в пользу «дикарей».

Ворота гостей в этой встрече защищает 39-летний ветеран Марк-Андре Флёри. Для него этот матч стал 1030-м за карьеру в сильнейшей лиге мира. По этому показателю он обошёл Патрика Руа и вышел на чистое третье место в истории НХЛ. Больше сыгранных матчей только у Роберто Луонго (1044) и Мартина Бродо (1266).

Всего в нынешнем сезоне на счету Флёри, без учёта этой игры, четыре матча, в которых он отражал 90,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,70.

Напомним, Флёри является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз».