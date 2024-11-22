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Флёри вышел на чистое третье место по количеству матчей среди вратарей в истории НХЛ

Флёри вышел на чистое третье место по количеству матчей среди вратарей в истории НХЛ
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В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Миннесоту Уайлд». На данный момент начался второй период, счёт 2:1 в пользу «дикарей».

НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
2-й период
2 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Драйзайтль (Макдэвид) – 00:27     1:1 Болди (Капризов, Бродин) – 09:56     1:2 Фолиньо (Чисхольм, Годро) – 23:09     2:2 Перри – 26:03     2:3 Юханссон (Хартман) – 29:10    

Ворота гостей в этой встрече защищает 39-летний ветеран Марк-Андре Флёри. Для него этот матч стал 1030-м за карьеру в сильнейшей лиге мира. По этому показателю он обошёл Патрика Руа и вышел на чистое третье место в истории НХЛ. Больше сыгранных матчей только у Роберто Луонго (1044) и Мартина Бродо (1266).

Марк-Андре Флёри Подробнее

Всего в нынешнем сезоне на счету Флёри, без учёта этой игры, четыре матча, в которых он отражал 90,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,70.

Напомним, Флёри является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз».

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