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Марк-Андре Флёри допустил чудовищную ошибку в матче, в котором вошёл в историю НХЛ

Марк-Андре Флёри допустил чудовищную ошибку в матче, в котором вошёл в историю НХЛ
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В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Миннесоту Уайлд». На данный момент идёт второй период, счёт 3:2 в пользу гостей.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Перерыв
2 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Драйзайтль (Макдэвид) – 00:27     1:1 Болди (Капризов, Бродин) – 09:56     1:2 Фолиньо (Чисхольм, Годро) – 23:09     2:2 Перри – 26:03     2:3 Юханссон (Хартман) – 29:10     2:4 Годро (Хартман) – 37:02    

Ворота гостей в этой встрече защищает 39-летний ветеран Марк-Андре Флёри. Для него этот матч стал 1030-м за карьеру в сильнейшей лиге мира. По этому показателю он обошёл Патрика Руа и вышел на чистое третье место в истории НХЛ. Больше сыгранных матчей только у Роберто Луонго (1044) и Мартина Бродо (1266). Однако именно в таком знаковом для себя матче Флёри допустил одну из самых нелепых ошибок в своей карьере, не сумев отразить катящуюся по льду шайбу.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео курьёзного гола «Эдмонтона»:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Последним перед взятием ворот шайбы коснулся Леон Драйзайтль, на которого она в итоге и была записана.

Напомним, Флёри является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз».

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