Аскаров уже на 11-й секунде «привёз» гол в свои ворота в дебютном матче за «Сан-Хосе»

В эти минуты в Сент-Луисе (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Сан-Хосе Шаркс». На данный момент счёт 2:2, идёт буллитная серия.

Ворота «акул» в этой встрече защищает российский голкипер Ярослав Аскаров. Для него этот матч стал дебютным в НХЛ в составе калифорнийской команды. Однако уже на 11-й секунде встречи россиянин «привёз» гол в свои ворота, неуклюже сыграв позади них.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео неудачного момента в исполнении российского вратаря:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Текущий сезон 22-летний Аскаров начал в АХЛ, где уже в начале чемпионата дважды сыграл «на ноль», а в октябре 2024 года был признан лучшим вратарём АХЛ.

Ранее Аскаров подписал контракт с «Нэшвилл Предаторз», но за два года в системе за основу сыграл лишь несколько раз. Бо́льшую часть сезонов он проводил в фарм-клубе «Нэшвилла» из АХЛ.