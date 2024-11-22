Капризов едва не получил травму после мощнейшего хита от форварда «Эдмонтона» Каджулы
Поделиться
В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Миннесоту Уайлд». На данный момент начался третий период, счёт 4:2 в пользу гостей.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Драйзайтль (Макдэвид) – 00:27 1:1 Болди (Капризов, Бродин) – 09:56 1:2 Фолиньо (Чисхольм, Годро) – 23:09 2:2 Перри – 26:03 2:3 Юханссон (Хартман) – 29:10 2:4 Годро (Хартман) – 37:02 2:5 Годро (Миддлтон, Фолиньо) – 49:50 3:5 Скиннер (Перри, Хенрик) – 59:35
В одном из моментов встречи нападающий «Эдмонтона» Дрейк Каджула жёстко встретил в средней зоне российского форварда «дикарей» Кирилла Капризова. После данного силового приёма россиянин некоторое время не мог подняться со льда, а затем вынужден был уйти в раздевалку. Судьи не увидели нарушения со стороны канадца. К счастью, впоследствии Капризов вернулся на скамейку «Уайлд».
В нынешнем сезоне на счету 27-летнего Капризова, без учёта этой игры, 33 (13+20) очка в 18 матчах. Это пятый сезон российского нападающего в составе «Миннесоты».
Материалы по теме
Комментарии
- 22 ноября 2024
-
07:50
-
07:48
-
07:37
-
07:24
-
07:10
-
07:04
-
06:47
-
06:33
-
06:11
-
05:50
-
05:47
-
05:42
-
05:34
-
05:26
-
05:11
-
04:51
-
03:55
-
03:47
-
03:32
-
03:21
-
03:07
-
03:01
-
02:42
-
02:16
-
02:11
-
02:01
-
01:31
- 21 ноября 2024
-
23:45
-
23:27
-
23:11
-
23:03
-
23:01
-
22:57
-
22:51
-
22:49