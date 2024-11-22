Капризов едва не получил травму после мощнейшего хита от форварда «Эдмонтона» Каджулы

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Миннесоту Уайлд». На данный момент начался третий период, счёт 4:2 в пользу гостей.

В одном из моментов встречи нападающий «Эдмонтона» Дрейк Каджула жёстко встретил в средней зоне российского форварда «дикарей» Кирилла Капризова. После данного силового приёма россиянин некоторое время не мог подняться со льда, а затем вынужден был уйти в раздевалку. Судьи не увидели нарушения со стороны канадца. К счастью, впоследствии Капризов вернулся на скамейку «Уайлд».

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В нынешнем сезоне на счету 27-летнего Капризова, без учёта этой игры, 33 (13+20) очка в 18 матчах. Это пятый сезон российского нападающего в составе «Миннесоты».