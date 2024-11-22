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Капризов едва не получил травму после мощнейшего хита от форварда «Эдмонтона» Каджулы

Капризов едва не получил травму после мощнейшего хита от форварда «Эдмонтона» Каджулы
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В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Миннесоту Уайлд». На данный момент начался третий период, счёт 4:2 в пользу гостей.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Драйзайтль (Макдэвид) – 00:27     1:1 Болди (Капризов, Бродин) – 09:56     1:2 Фолиньо (Чисхольм, Годро) – 23:09     2:2 Перри – 26:03     2:3 Юханссон (Хартман) – 29:10     2:4 Годро (Хартман) – 37:02     2:5 Годро (Миддлтон, Фолиньо) – 49:50     3:5 Скиннер (Перри, Хенрик) – 59:35    

В одном из моментов встречи нападающий «Эдмонтона» Дрейк Каджула жёстко встретил в средней зоне российского форварда «дикарей» Кирилла Капризова. После данного силового приёма россиянин некоторое время не мог подняться со льда, а затем вынужден был уйти в раздевалку. Судьи не увидели нарушения со стороны канадца. К счастью, впоследствии Капризов вернулся на скамейку «Уайлд».

ВИДЕО

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего Капризова, без учёта этой игры, 33 (13+20) очка в 18 матчах. Это пятый сезон российского нападающего в составе «Миннесоты».

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