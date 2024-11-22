«Флорида» без Бобровского проиграла «Чикаго» в матче НХЛ

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Чикаго Блэкхоукс» и «Флорида Пантерз». Хозяева одержали победу со счётом 3:1.

В составе победителей голами отметились Теуво Терявяйнен, Крэйг Смит и Ник Фолиньо. За «Флориду» отличился Сэм Райнхарт. Отметим, что российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский провёл встречу на скамейке.

Таким образом, «Блэкхоукс» прервали свою трёхматчевую серию из поражений. В следующей игре «Чикаго» встретится с «Филадельфией», а «Флорида» — с «Колорадо».

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