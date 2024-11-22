«Флорида» без Бобровского проиграла «Чикаго» в матче НХЛ
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В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Чикаго Блэкхоукс» и «Флорида Пантерз». Хозяева одержали победу со счётом 3:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Терявяйнен (Бертуцци, Власик) – 02:46 (pp) 2:0 Смит (Марун, Фолиньо) – 30:07 2:1 Райнхарт (Экблад, Форслинг) – 30:41 3:1 Фолиньо – 59:00
В составе победителей голами отметились Теуво Терявяйнен, Крэйг Смит и Ник Фолиньо. За «Флориду» отличился Сэм Райнхарт. Отметим, что российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский провёл встречу на скамейке.
Таким образом, «Блэкхоукс» прервали свою трёхматчевую серию из поражений. В следующей игре «Чикаго» встретится с «Филадельфией», а «Флорида» — с «Колорадо».
Сколько платят игрокам Национальной хоккейной лиги в 2024 году:
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