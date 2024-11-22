Главный тренер «Вашингтона»: звено Маккиннона «съело» нашу первую тройку сегодня

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (1:2).

«Мы выглядели посредственно, а их топ-хоккеисты, я считаю, были очень заметны сегодня. Они контролировали игру и могли забить три или четыре шайбы. Звено Маккиннона «съело» нашу первую тройку сегодня», — приводит слова Карбери журналист Том Гулитти в социальных сетях.

Напомним, лидер и капитан «столичных» Александр Овечкин не принял участие в этой встрече из-за травмы, полученной в предыдущей гостевой игре «Вашингтона» с «Ютой».

«Кэпиталз» остались с 27 очками и занимают третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона.