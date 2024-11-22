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Главный тренер «Вашингтона»: звено Маккиннона «съело» нашу первую тройку сегодня

Главный тренер «Вашингтона»: звено Маккиннона «съело» нашу первую тройку сегодня
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (1:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Дюбуа (Уилсон, ван Римсдайк) – 17:04     1:1 Рантанен (Друен) – 34:19 (pp)     1:2 Вуд (Макар, Келли) – 43:29    

«Мы выглядели посредственно, а их топ-хоккеисты, я считаю, были очень заметны сегодня. Они контролировали игру и могли забить три или четыре шайбы. Звено Маккиннона «съело» нашу первую тройку сегодня», — приводит слова Карбери журналист Том Гулитти в социальных сетях.

Напомним, лидер и капитан «столичных» Александр Овечкин не принял участие в этой встрече из-за травмы, полученной в предыдущей гостевой игре «Вашингтона» с «Ютой».

«Кэпиталз» остались с 27 очками и занимают третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона.

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