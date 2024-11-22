Аскаров саркастически прокомментировал свой «привоз» в начале дебютного матча за «Шаркс»

Российский голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Ярослав Аскаров прокомментировал свою неудачную игру на 11-й секунде сегодняшнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (2:3 Б), которая стала для него первой в составе «акул».

Напомним, россиянин неуклюже сыграл за воротами, в результате чего шайба попала к игрокам «Блюз» и Натан Уокер открыл счёт.

«Первые 11 секунд матча, вероятно, были моей лучшей игрой в сезоне на данный момент», — приводит слова Аскарова журналист San Jose Hockey Now Шен Пенг в социальных сетях.

Текущий сезон 22-летний Аскаров начал в АХЛ, где уже в начале чемпионата дважды сыграл «на ноль», а в октябре 2024 года был признан лучшим вратарём этой лиги.

Ранее Аскаров подписал контракт с «Нэшвилл Предаторз», но за два года в системе за основу сыграл лишь несколько раз. Бо́льшую часть сезонов он проводил в фарм-клубе «Нэшвилла» из АХЛ.