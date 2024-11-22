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Аскаров саркастически прокомментировал свой «привоз» в начале дебютного матча за «Шаркс»

Аскаров саркастически прокомментировал свой «привоз» в начале дебютного матча за «Шаркс»
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Российский голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Ярослав Аскаров прокомментировал свою неудачную игру на 11-й секунде сегодняшнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (2:3 Б), которая стала для него первой в составе «акул».

НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 2
Б
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Уокер (Факса) – 00:11     1:1 Веннберг (Гранлунд, Селебрини) – 08:23 (pp)     2:1 Кайру (Жозеф, Томас) – 31:47     2:2 Веннберг (Гранлунд, Селебрини) – 59:51     3:2 Нейборс – 65:00    

Напомним, россиянин неуклюже сыграл за воротами, в результате чего шайба попала к игрокам «Блюз» и Натан Уокер открыл счёт.

«Первые 11 секунд матча, вероятно, были моей лучшей игрой в сезоне на данный момент», — приводит слова Аскарова журналист San Jose Hockey Now Шен Пенг в социальных сетях.

Текущий сезон 22-летний Аскаров начал в АХЛ, где уже в начале чемпионата дважды сыграл «на ноль», а в октябре 2024 года был признан лучшим вратарём этой лиги.

Ранее Аскаров подписал контракт с «Нэшвилл Предаторз», но за два года в системе за основу сыграл лишь несколько раз. Бо́льшую часть сезонов он проводил в фарм-клубе «Нэшвилла» из АХЛ.

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